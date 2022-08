Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 23 agosto 2022

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 23 agosto 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Un sogno per te ha totalizzato in media 1632 spettatori (12.83% di share). Il film Buongiorno Papà su Canale5 ha conquistato in media 1724 spettatori (share 13.30%), mentre la partita di calcio di Champions League: Benfica-Dinamo Kiev su Italia1 ha realizzato 645 spettatori (4.46%). Su Rai2 il varietà Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 808 spettatori (5.70%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 547 (4.78%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Controcorrente Speciale ha totalizzato 823 spettatori (6.23%) e su La7 la puntata di In Onda – Prima serata ne ha avuti 492 (3.68%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha totalizzato 3468 spettatori (22.38% di share), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2389 spettatori (15.43%); su Rai3 l’episodio della serie comica Il Santone ha intrattenuto 437 spettatori (2.81%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1010 (6.50%). Su Italia1 l’episodio della serie tv N.C.I.S. New Orleans assente per il calcio.

Ascolti tv Preserale

La puntata del quiz show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2227 spettatori (share 23.40%) nella prima parte e 3417 (28.59%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 1289 spettatori (14.31%) nell’anteprima e 1852 (15.99%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha totalizzato 1222 spettatori (11.70%) nel primo episodio e 1421 (16.50%) nel secondo episodio, la fiction Sei Sorelle 844 (11.76%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1330 spettatori (17.59%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2159 spettatori (share 19.15%), la soap Una vita 2032 (19.72%), la serie tv Terra Amara 1914 (21.21%), la puntata della soap Un altro domani 1327 (17.94%) e il film del ciclo Inga Lindstrom 1054 (14.21%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)