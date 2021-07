Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 26 luglio 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 26 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Brooklyn ha totalizzato in media 2416 spettatori, 13.61% di share; su Canale5 la puntata di Temptation Island ha avuto 3285 spettatori (share 23.71%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha intrattenuto 656 spettatori (4.28%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli si è portato a casa 958 spettatori (5.65%) e a seguire la serie tv NCIS New Orleans 985 (5.31%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 675 spettatori (3.87%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Controcorrente ha totalizzato 819 spettatori (4.93%), mentre il film Al vertice della tensione su La7 ne ha avuti 629 (3.68%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Techetechetè su Rai1 ha portato a casa 3278 spettatori (share 17.08%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 3164 spettatori (16.46%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha avuto 1163 spettatori (6.38%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 1150 (6.01%). La puntata del gioco Reazione a Catena su Rai1 ha intrattenuto 2130 spettatori (19.00%) nella prima parte e 3185 (22.68%) nella seconda; la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha ottenuto 862 spettatori (7.91%) nella prima parte e 1538 (11.40%) nella seconda parte.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata de Il pranzo è servito ha portato a casa 1250 spettatori (9.44%), il contenitore Estate in Diretta 1299 spettatori (13.85%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2355 spettatori (share 16.36%), la soap spagnola Una vita 2239 (16.88%), la soap Brave and Beautiful 1784 (15.85%), la serie Love is in the air 1583 (16.14%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 1028 (11.00%).

Su Rai2 le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno totalizzato: al mattino il Tiro a Volo 936 spettatori (17.60%), la Scherma 1045 (19.78%), la Pallavolo 1003 (19.27%), il Softball 982 (18.98%), la Pallacanestro Femminile 1147 (19.32%), il Tennis 1250 (19.51%), ancora la Scherma 1614 (20.91%), il Nuoto 2448 (23.10%); nel pomeriggio la Ginnastica Artistica 2207 (19.88%), il Nuoto 2354 (19.08%), la Scherma 2491 (19.43%), il Tennis 2324 (18.63%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)