Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 13 settembre 2022

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 13 settembre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 2762 spettatori (17.92% di share). Il film Benvenuti al Nord su Canale5 ha conquistato in media 1787 spettatori (share 11.80%), mentre il film Lucy su Italia1 ha realizzato 1115 spettatori (6.28%). Su Rai2 il docureality Nudi per la vita ha portato a casa 944 spettatori (5.32%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 766 (5.11%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 828 spettatori (6.36%) e su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1129 (7.14%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha totalizzato 3969 spettatori (20.48% di share), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2832 spettatori (14.63%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1446 spettatori (7.37%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1525 (7.80%). Su Italia1 l’episodio della serie tv N.C.I.S. New Orleans ha portato a casa 1158 spettatori (6.00%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del quiz show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2721 spettatori (share 25.45%) nella prima parte e 4008 (28.55%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1517 spettatori (15.43%) nell’anteprima e 2277 (17.01%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma E’ sempre mezzogiorno ha ottenuto 1468 spettatori (16.24%), a seguire Oggi è un altro giorno 1546 spettatori (16.66%), la soap opera Il Paradiso delle Signore 1627 (20.69%), poi la puntata del contenitore La Vita in Diretta 1829 spettatori (22.18%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2545 spettatori (share 21.11%), la soap spagnola Una vita 2004 (19.31%), la serie tv Un altro domani 1624 (19.05%), poi l’episodio della soap Terra Amara 1747 (23.10%) e la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1406 spettatori (18.34%) nella prima parte e 1432 (17.13%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)