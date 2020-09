Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 20 settembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 20 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata de I soliti ignoti VIP ha ottenuto 3365 spettatori (share 16.38%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1807 spettatori (13.24%). Su Italia1 il film La Mummia ha ottenuto 1239 spettatori (6.27%); su Rai2 l’episodio di Hawaii Five-0 ha totalizzato 1173 spettatori (5.22%), mentre quello di NCIS New Orleans 1086 (5.02%); su Rai3 il programma Presa Diretta ha intrattenuto 1058 spettatori (5.42%); su Rete4 il film The Water Diviner 652 spettatori (3.40%); su La7 Atlantide Files ne ha avuti 454 (2.39%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Paperissima Sprint su Canale5 2854 spettatori (12.81%). La puntata di Reazione a catena ha totalizzato 2531 spettatori (18.05%) nella prima parte e 3716 (22.04%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Ricaduta Libera 1653 spettatori (12.18%) nell’anteprima e 2347 (14.45%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde Estate ha totalizzato spettatori 2894 spettatori (19.88%), la puntata di Domenica In 2139 (13.95%) nella prima parte e 2178 (17.16%), Da noi…a ruota libera 1733 (14%); su Canale5 L’Arca di Noè 2129 spettatori (12.92%), Beautiful 1968 (12.30%), Una vita 1815 (12.41%), la soap Il Segreto 1473 (11.44%), la soap Daydreamer 1675 (13.91%), poi Domenica Live 1694 (13.84%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)