Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 29 giugno 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 29 giugno 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del programma di divulgazione scientifica Noos – L’avventura della conoscenza ha totalizzato 2475 spettatori (17,00% di share). La puntata del programma comico Zelig 2021 su Canale5 ha conquistato in media 1680 spettatori (share 12,95%). Gli episodi di Chicago Fire su Italia1 hanno realizzato in media 1101 spettatori (7,67%); su Rai2 il programma Non sono una signora ha portato a casa 987 spettatori (6,56%), mentre il documentario La Croce e la Svastica su Rai3 ha avuto 393 spettatori (2,55%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 966 spettatori (8,40%) e su La7 il film La Maschera di Ferro ne ha avuti in media 494 (3,48%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del programma Techetechetè ha portato a casa 3161 spettatori (19,27%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ne ha avuti 2784 (16,98%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1364 spettatori (8,24%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 1164 (7,10%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1082 spettatori (6,68%).

La puntata del quiz show Reazione a Catena su Rai1 ha portato a casa 2261 spettatori (24,51%) nella prima parte e 3237 (27,00%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1075 spettatori (12,53%) nella prima parte e 1966 (17,28%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha portato a casa 1380 spettatori (share 15,56%), la fiction Sei Sorelle 915 (13,07%), la puntata di La Vita in Diretta 1846 (24,93%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2535 spettatori (21,46%), la soap Terra Amara 2290 (21,40%), la soap La Promessa 1298 (19,04%), la fiction Un altro domani 866 (12,17%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)