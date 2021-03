Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 11 marzo 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 11 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 6401 spettatori (24.41% di share) nel primo episodio e 5881 (30.03%) nel secondo; su Canale5 il film Wonder Woman ha avuto 1850 spettatori, 9.29% di share. Il film Vacanze ai Caraibi su Italia1 ha avuto in media 1315 spettatori (5.26%); su Rai2 il programma Anni 20 ha avuto 394 spettatori (1.61%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 1048 spettatori (4.33%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1196 spettatori (6.25%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1154 (6.06%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 5551 spettatori (20.15% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4146 spettatori (15.03%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1938 spettatori (7.02%), mentre su La7 Otto e mezzo 2244 spettatori (8.18%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3542 spettatori (19.83%) nella prima parte e 5152 (23.21%) nella seconda parte; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 2607 spettatori (15.57%) nell’anteprima e 3992 (18.59%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno 1859 spettatori (13.19%), la puntata della soap Il Paradiso delle Signore 2116 (17.90%), la puntata di La vita in diretta 2382 (17.50%); su Canale5 Beautiful 2793 (16.70%), Una vita 2588 (16.87%), Uomini e donne 3106 (23.50%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2483 (21.11%), Daydreamer 2326 (19.94%), la puntata di Pomeriggio Cinque 2054 (16.69%) nella prima parte e 2449 (17.10%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)