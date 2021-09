Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 15 settembre 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 15 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica ha totalizzato 3212 spettatori (17.06% di share). Il film Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse su Canale5 ha conquistato 2117 spettatori (share 11.50%). Il film Baywatch su Italia1 ha realizzato in media 954 spettatori (4.98%), poi l’episodio di Prodigal Son 595 (4.92%); su Rai2 il film Il sole a mezzanotte – Midnight Sun ha portato a casa 724 spettatori (3.49%), mentre il programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1957 spettatori (10.76%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 729 spettatori (4.40%) e su La7 il film Ghandi ne ha avuti 347 (2.24%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di I Soliti Ignoti ha totalizzato 4080 spettatori (18.01%), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ne ha avuti 3043 (13.44%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1598 spettatori (7.04%), mentre su La7 il programma d’attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1233 (5.46%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2694 spettatori (21.55%) nella prima parte e 4325 (26.44%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1425 spettatori (12.06%) nell’anteprima e 2319 (14.98%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1383 spettatori (14.54%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1294 (11.03%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1564 (16.36%), il contenitore La vita in diretta 1620 spettatori (16.74%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2352 spettatori (share 17.10%), la soap spagnola Una vita 2375 (18.44%), la puntata del programma Uomini e Donne 2607 (23.73%), la striscia del Grande Fratello VIP 1988 (21.15%), la serie Love is in the air 1658 (18.16%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1271 spettatori (14.15%) nella prima parte e 1443 (14.44%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)