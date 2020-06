Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 31 maggio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 31 maggio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Non dirlo al mio capo ha ottenuto 3167 spettatori (share 12.97%) nel primo episodio e 2876 (14.35%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2219 spettatori (13.15%). Su Italia1 il film Come ti rovino la vacanza ha ottenuto 1188 spettatori (5.23%); su Rai2 la puntata di Hawaii Five-0 1266 spettatori (5.17%), quella di NCIS New Orleans 1062 (4.37%); su Rai3 la puntata di Un giorno in pretura 886 spettatori (3.82%); su Rete4 il film Le ali della libertà 1358 spettatori (6.79%); su La7 la puntata di Non è l’Arena 1565 (8.78%), con anteprima a 1407 (6.15%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata de I Soliti Ignoti ha ottenuto 4949 spettatori (share 20.84%), mentre Paperissima Sprint su Canale5 3307 spettatori (14.13%). Su Rai3 la puntata di Che ci faccio qui ha interessato 1062 spettatori (4.60%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 2538 spettatori (17.62%) nella prima parte e 3807 (21.82%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 1317 spettatori (9.37%) nell’anteprima e 2520 (14.73%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde ha totalizzato 3311 (21.44%), la puntata di Domenica In 3251 (19.91%) nella prima parte, 2923 (21.71%) nella seconda, mentre Da noi…a ruota libera 2092 (16.51%); su Canale5 L’Arca di Noè 2845 (15.89%), Una vita 2041 (12.34%), La Cattedrale del Mare 1039 (7.49%), il film del ciclo Inga Lindstrom 912 (7.20%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)