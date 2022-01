Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 31 dicembre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 31 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show di Capodanno L’Anno che Verrà ha totalizzato in media 6453 spettatori (33.33% di share); su Canale5 lo show di fine anno Capodanno in Musica ha avuto 3055 spettatori (16.70%). Il film Pulp Fiction su Italia1 ha ottenuto 605 spettatori (3.02%); su Rai2 il film Gli Aristogatti 1594 spettatori (7.83%); il Festival del Circo di Montecarlo su Rai3 ha conquistato 1585 spettatori (7.81%). Su Rete4 il film Le Comiche ha interessato 470 spettatori (2.32%) e su La7 il film Parenti Serpenti ne ha avuti 478 (2.35%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il Messaggio del Presidente della Repubblica ha portato a casa 6336 spettatori (30.85% di share), la puntata di Messaggio del Presidente della Repubblica su Canale5 ha avuto 3591 spettatori (17.48%); su Rai3 il Messaggio del Presidente della Repubblica ha totalizzato 1129 spettatori (5.50%). La puntata del gioco L’Eredità su Rai1 ha intrattenuto 2785 spettatori (share 16.78%) nella prima parte e 4081 (22.60%) nella seconda parte; la puntata del quiz show Caduta Libera ha ottenuto 2047 spettatori (12.48%) nell’anteprima e 2739 (15.38%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha portato a casa 1758 spettatori (14.96% di share), il film Un gioioso Natale 1498 (10.29%), la puntata del programma Techetechetè 1428 (11.15%), il film Natale tra le Stelle 1519 (10.22%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2337 spettatori (share 14.77%), la soap spagnola Una vita 2082 (13.58%), il film tv Ritorno ad Aurora: un Natale Speciale 1554 (11.64%), la striscia del Grande Fratello VIP 1475 (11.41%), la serie Love is in the air 1641 (11.98%), la puntata di Pomeriggio Cinque in media 1835 spettatori (11.92%) nella prima parte e 1718 (10.85%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)