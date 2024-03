Anticipazioni Le Iene Show del 26 marzo 2024: inviati, temi, ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 26 marzo 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni

In studio saranno presenti l’attrice Giusy Buscemi e l’ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca. Evento principale l’intervista esclusiva a Rocco Siffredi, al centro di un recente caso di presunte molestie a un giornalista. Seguirà un’inchiesta sulla violenza giovanile. Ecco la probabile scaletta del programma.

Inviati

Nicolò De Devitiis: si occuperà di un’inchiesta sui furbetti del Reddito di Cittadinanza.

Giulio Golia: realizzerà un servizio sulla malasanità in Italia.

Roberta Rei: si occuperà di un’inchiesta sulle baby gang.

Temi

Politica: l’inchiesta di De Devitiis sui furbetti del Reddito di Cittadinanza potrebbe avere implicazioni politiche.

Cronaca: il servizio di Golia sulla malasanità in Italia è un tema di grande attualità.

Attualità: l’inchiesta di Rei sulle baby gang è un tema di grande attualità.

Ospiti

Un esperto di malasanità: interverrà in studio per discutere del servizio di Golia.

Un rappresentante delle forze dell’ordine: interverrà in studio per discutere dell’inchiesta di Rei sulle baby gang.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.