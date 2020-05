Amici Speciali: stasera la semifinale (con eliminazioni)

Stasera, venerdì 29 maggio 2020, tornerà Amici Speciali, lo show di solidarietà di Maria De Filippi in onda in prima serata su Canale5. Rivedremo così in gara i dodici concorrenti, quasi tutti ex volti di Amici, ma con una novità: non tutti infatti arriveranno alla finale della prossima settimana, ma solamente 4 su 12.

I ballerini che gareggeranno sono: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito; il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino; il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino; il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Con loro 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor; Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, che ha vinto Amici 14; il rapper Random; Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.

Gli artisti continueranno a sfidarsi per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. A valutare le esibizioni sarà il televoto, che verrà affiancato dal voto della giuria d’eccellenza che vede schierati: il mattatore della tv Gerry Scotti; l’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli; lo showman, attore e conduttore televisivo Giorgio Panariello e l’Etoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato. Oltre al parere della giuria saranno determinanti le valutazioni espresse dal Direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, dalla Maitre de ballet Alessandra Celentano e dall’esperto di discografia Rudy Zerbi, tre volti storici di Amici.

In studio a giudicare le performance anche quattro rappresentanti dei grandi network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono; Daniela Cappelletti per RADIO ITALIA Solo Musica Italiana; Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

La direzione artistica sarà ancora una volta di Giuliano Peparini.