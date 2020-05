Amici Speciali: quante puntate sono?

Inizierà questa sera, venerdì 15 maggio 2020, il programma Amici Speciali, uno show di Maria De Filippi che coinvolgerà dodici volti noti, quasi tutti ex concorrenti di Amici, e che andrà in onda in prima serata su Canale5 con il meccanismo della sfida a squadre (qui tutti i talenti che si sfideranno di puntata in puntata).

Amici Speciale andrà in onda per 4 puntate, sempre al venerdì (salvo cambi dell’ultimo programma per esigenze di palinsesto) in prima serata. A valutare le esibizioni troveremo una giuriaformata da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato.

A valutare saranno anche il maestro Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, tre volti storici di Amici, oltre ai conduttori radiofonici Anna Pettinelli , Daniela Cappelletti, Federica Gentile e Alessandro Sansone.