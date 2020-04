Amici Speciali, il cast: quando va in onda?

Si chiamerà Amici Speciali-Con Tim insieme per l’Italia, lo speciale di Amici di Maria De Filippi annunciato l’inverno scorso, durante la conferenza stampa del serale di Amici e che ha inevitabilmente subìto delle modifiche. L’idea iniziale del programma, infatti, era di proporre una gara tra cantanti affermati provenienti dal talent show di Maria De Filippi e non solo.

La pandemia, però, ha cambiato i piani: se inizialmente lo show avrebbe dovuto andare in onda subito dopo il tradizionale Amici, si è preferito aspettare qualche settimana. Il programma dovrebbe andare in onda dal 18 maggio 2020 su Canale 5. Inoltre, la gara è diventata un modo per sostenere il nostro Paese in queste difficili settimane: da qui, il sottotitolo “Con Tim insieme per l’Italia”.

Per quanto riguarda il cast, saranno 12 i concorrenti in gara, cinque nella categoria Ballo e sette nella categoria Canto. Per i ballerini, vedremo Gabriele Esposito (vincitore Danza di Amici 15), Andreas Muller (vincitore di Amici 16), Umberto Gaudino (concorrente di Amici 18), Javier Rojas (vincitore Danza di Amici 19) ed Alessio Gaudino (concorrente di Amici 18).

Tra i cantanti, invece, ci saranno i The Kolors (vincitori di Amici 15), Irama (vincitore di Amici 17), Michele Bravi (vincitore di X Factor 7), Alberto Urso (vincitore di Amici 18), Giordana Angi (concorrente di Amici 18), Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19) e Random (rapper senza partecipazioni a talent). Amici Speciali sarà composto da quattro puntate, con la conduzione, ovviamente, di Maria De Filippi.