Amici serale 2021: squadra Celentano-Zerbi

Il serale di Amici di Maria De Filippi 2021 prenderà il via il 20 marzo su Canale5, ancora una volta di sabato sera in prima serata, condotto ovviamente da Maria De Filippi. Dopo i mesi di scuola vera e propria, per gli allievi sarà il momento di darsi battaglia divisi in squadre. Solamente uno sarà il vincitore di Amici 2021, edizione numero 20 del talent più longevo della nostra tv.

Come dicevamo, gli allievi sono divisi in squadre, capitanate ognuna da due professori. Vediamo chi fa parte della squadra Zerbi-Celentano, capitanata quindi da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La squadra è formata da 5 cantanti (Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula) e 2 ballerini (Tommaso e Serena).

Amici serale 2021: Sangiovanni

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Damian, cantautore, classe 2003, nato a Vicenza. Entra nella scuola presentando l’inedito “Guccy Bag”, rivelatosi fin da subito un successo discografico. Scelto sia da Zerbi, sia dalla Pettinelli, ha preferito affidarsi a Rudy Zerbi. All’interno della scuola Sangiovanni si è appassionato anche alla danza e ha avuto l’opportunità di seguire alcune lezioni con il coreografo Marcello Sacchetta. Ha trovato una particolare sintonia con la ballerina Giulia. Grazie ad Amici pubblica tre inediti: “Guccy Bag”, prodotto da Bias; “Lady”, prodotto da Zef e certificato disco d’oro con oltre 35 mila copia vendute; “Tutta la notte”, prodotto da DRD e Bias.

Amici serale 2021: Esa

Esa, polistrumentista, cantautore e Direttore d’orchestra, classe 1998, nato a Lille, in Francia.

Entra ad Amici con l’inedito “Dimmi”. Da subito la Prof Anna Pettinelli ha delle perplessità sul suo modo di cantare, tanto da arrivare a definirlo “stonato”. Dal canto suo, Rudy Zerbi lo considera un ragazzo dal cuore immenso, crede nel suo talento e lo sceglie per entrare nel suo team. Ad Amici Esa presenta 2 inediti: “Dimmi”, prodotto e pubblicato da Etta Matters; “Ci sto male”, prodotto da Etta Matters e Pietro Cunibertii.

Amici serale 2021: Leonardo

Leonardo, cantautore, classe 1994, nato a Bari. Dopo la sua esperienza nel 2017 nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo, si presenta ed entra ad Amici con l’inedito “L’appuntamento”. Sia Arisa che Zerbi sono fortemente interessati ad averlo nel proprio team e lui sceglie di andare nella squadra di Zerbi. Con Amici pubblica gli inediti “Via Padova”, prodotto da Michele Canova, “Il Natale e l’estate” e “Orione”, prodotto da Dorado Inc e Giordano Colombo.

Amici serale 2021: Deddy

Deddy, nome d’arte di Dennis, cantautore, autodidatta, classe 2001, nato a Torino.

Entra ad Amici a scuola iniziata vincendo una sfida di canto voluta da Rudy Zerbi (che diventa il suo Prof) contro Giulio, ex allievo di Arisa. Il brano con cui vince la sfida è “Parole a caso”, performance non meritevole di maglia secondo la prof Pettinelli perché a suo parere Deddy ricalca troppo le orme di altri artisti già affermati. Nella scuola Deddy è stato conquistato dal fascino di Rosa, con la quale instaura un rapporto speciale. Amici gli pubblica gli inediti “Il cielo contromano”, “Parole a caso” e “Ancora in due”, tutti e tre prodotti da Michele Canova.

Amici serale 2021: Enula

Enula, cantautrice, classe 1998, nata a Magenta (MI). Entra ad Amici vincendo una sfida voluta da Zerbi contro Letizia (cantante lirica del team Arisa, che ha lasciato la scuola). Si presenta con l’inedito “Auricolari”, che grazie ad Amici pubblica con la produzione di Frenetik&Orang3. Il secondo brano di Enula disponibile sulle piattaforme digitali è “Con(torta)”, prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

Amici serale 2021: Tommaso

Tommaso, classe 2001, nato a Sant’Agata Bolognese (BO). Enfant prodige del pattinaggio artistico, dopo aver vinto diversi campionati italiani decide di studiare danza solo 3 anni fa. Il suo talento è tale da indurre la Prof Celentano a ritenere che ci sia una buona base per entrare nella scuola di Amici, tanto da chiedere l’ultimo banco disponibile. Si è presentato ballando una coreografia sulle note del brano di Levante “Tikibombom”.

Amici serale 2021: Serena

Serena, classe 2000, nata a Siracusa. Inizia a ballare a soli 3 anni e dai 13 anni ai 16 anni studia danza classica al Teatro dell’Opera di Roma. È entrata ad Amici a metà febbraio perché apprezzata da tutti i Prof, in particolare dalla Celentano, che ha visto in lei un grande talento e un buon livello tecnico e per questo ha deciso di assegnarle un banco.

Ulteriori informazioni e video su Amici 20 sono disponibili sul sito Witty TV.