Abito da sposa cercasi su Real Time: orari, puntate e streaming

Abito da sposa cercasi è un programma televisivo italiano in onda su Real Time dal 2009. Il programma segue le vicende di future spose che cercano il loro abito nuziale perfetto, e ne sono stati realizzati innumerevoli spinoff, tra cui Abito da sposa cercasi: SOS matrimonio, Abito da sposa cercasi XXL e persino il nostrano Abito da sposa cercasi Puglia con protagonista Enzo Miccio.

Qui però parliamo del format originale in cui in ogni episodio, una futura sposa viene accompagnata da una sua amica o da un familiare alla ricerca dell’abito nuziale perfetto. Le due donne si recano al negozio Kleinfeld Bridal di Manhattan, dove sono assistite da Randy Fenoli, un noto stilista di abiti da sposa.

Randy aiuta le future spose a trovare l’abito che meglio si adatta alla loro figura, al loro stile e al loro budget. Il processo di ricerca può essere lungo e faticoso, ma alla fine le future spose trovano l’abito dei loro sogni.

Abito da sposa cercasi: date e orari

Abito da sposa cercasi va in onda generalmente di mercoledì pomeriggio con una sequenza di episodi dalle ore 15 alle 19.30 circa su Real Time.

Abito da sposa cercasi in streaming

È possibile vedere Abito da sposa cercasi in streaming durante la messa in onda televisiva collegandosi al sito ufficiale di Real Time e selezionando l’opzione Live. Subito dopo la messa in onda, i singoli episodi saranno visibili anche qui su Discovery+.