Abito da sposa cercasi Puglia su Real Time: orari e puntate in streaming

Abito da sposa cercasi Puglia è un programma tv della categoria reality la cui prima puntata è andata in onda mercoledì 5 maggio 2021, su Real Time. Si tratta del seguito di Abito da sposa cercasi Palermo e, anche in questo caso, troviamo alla guida Enzo Miccio.

Abito da sposa cercasi Puglia – Orari e Canale

Abito da sposa cercasi Puglia va in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni mercoledì alle 21,25 circa. Il programma dura 50 minuti e termina alle 22,15.

Abito da sposa cercasi Puglia in streaming

È possibile rivedere il programma sul portale Discovery+ a questo link, sul quale tutte le puntate sono già disponibili in anteprima per tutti gli utenti abbonati e che saranno disponibili per tutti gli altri sùbito dopo la messa in onda televisiva. Ecco dove rivederle.

Episodio 1: Abiti da festa!

Episodio 2: In dolce attesa

Episodio 3: Sposarsi in abito nero

Episodio 4: Regina dei ghiacci

Episodio 5: Come in una fiaba

Episodio 6: Effetto sorpresa

Episodio 7: Velo di famiglia

Episodio 8: Il giudice più severo

Episodio 9: Scintillio o sobrietà?

Episodio 10: Icone di bellezza