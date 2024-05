90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Nick e Devin oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia ed è ormai giunto alla settima stagione, che sarà proposto in prima serata su Real Time a partire da domenica 26 maggio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Devin Hoofman, donna statunitense di 23 anni, e da Seungdo Ham, trentenne noto semplicemente come Nick nato e cresciuto in Corea del Sud ma che trasferitosi poi in Australia per motivi di lavoro (è un ingegnere elettronico).

Come è finita tra Nick e Devin

Nick e Devin si sono conosciuti su Tinder, la celebre app per incontri, mentre entrambi si trovavano a Sydney. I due hanno deciso di incontrarsi di persona e, dopo sole tre settimane passate insieme, i due hanno deciso di richiedere il visto affinché Nick potesse restare negli Stati Uniti.

Tra tutte le coppie protagoniste della settima stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, quella formata da Nick e Devin è quella che è stata seguita meno dalle telecamera e con una trama poco coinvolgente, complice anche la riservatezza di Nick. L’unica argomento di litigio tra i due è stata il nomignolo con il quale Nick chiama Devin, ovvero Piggy: per l’uomo era solo un modo divertente per rivolgersi a Devin mentre per la famiglia della ragazza era una cosa piuttosto offensiva.

Nonostante questi piccoli screzi, la coppia ha concluso positivamente l’esperienza del programma e si sono sposati il 1° aprile 2023, annunciando poi che si sarebbero trasferiti ad Atlanta, in Georgia, a causa del lavoro di Nick.

Nick e Devin oggi

Oggi Nick e Devin stanno ancora insieme? La risposta è sì, i due stanno ancora insieme e sono ancora sposati. Inoltre, abitano effettivamente ad Atlanta così come avevo annunciato. La coppia sembra piuttosto felice insieme, almeno dai post condivisi sui social network.

La cosa più sorprendente, però, è la trasformazione di Devin che, forse anche stimolata da quel nomignolo che le aveva attribuito Nick, ha perso peso. La madre di Devin ha detto che non è sicura che il motivo sia stato effettivamente questo, in quanto la ragazza in passato era stata in forma.

E in effetti è emerso che il problema di Devin è stata l’ansia derivante dalle riprese di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, che l’hanno portata ad abbuffarsi di cibo e bere troppo alcol.