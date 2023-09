Domenica 17 settembre 2023 parte la quarta stagione di Lontano dagli Stati Uniti, lo spin-off di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Daniele Gates e Yohan Geronimo. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Daniele e Yohan stanno ancora insieme?

Daniele Gates e Yohan Geronimo si sono conosciuti durante una vacanza della newyorchese Daniele nella Repubblica Dominicana, terra natia di Yohan. Lì si sono poi sposati ma la loro relazione è sempre stata tutt’altro che facile e preda di continui litigi, dovuti al fatto che volevano un figlio in maniera naturale che non arrivava (lei ha già un altro figlio ormai ventiduenne) e altri problemi. La loro storia proseguirà nella quinta stagione (unica coppia confermata).

Daniele e Yohan oggi

Attenzione spoiler! Meglio non leggere se non volete rovinarvi la sorpresa nella quinta stagione.

Al termine della quinta stagione i due hanno infatti terminato la loro relazione anche se non è chiaro se si siano separati legalmente. Di fatto non hanno più rapporti.