Domenica 1 gennaio 2023 parte la nona stagione di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Yvette e Mohamed. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Yvette e Mohamed

La statunitense Yvette Arellano e l’egiziano Mohamed Abdelhamed hanno una grande passione in comune, il fitness, e da lì cominciano ad innamorarsi al punto che lui si trasferisce negli Usa e conosce anche il figlio di lei Tharon. Col tempo tuttavia le loro differenze culturali cominciano a farsi sentire e lui non accetta più di fare solo il babysitter di Tharon.

Yvette e Mohamed oggi

Yvette e Mohamed Bell vivono una grossa crisi al punto che lui cerca un nuovo sponsor, ma poi tutto si appianerà e finiranno per sposarsi. Il matrimonio che tuttavia era ancora in piedi all’inizio dello show è purtroppo finito la scorsa estate.