90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Stephanie ed Erika oggi

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quarta stagione è disponibile in esclusiva su DPlay Plus dal 12 luglio. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 19 luglio. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata dalla ventinovenne Stephanie Matto, cittadina statunitense di New York, e dalla 24enne australiana Erika Owens.

Come è finita tra Stephanie ed Erika

Stephanie ed Erika sono entrare di diritto nella storia di 90 giorni per innamorarsi in quanto prima coppia omosessuale a partecipare al programma. La youtuber Stephanie ha conosciuto la fotografa Erika online e, insieme, hanno deciso di incontrarsi in Australia.

Purtroppo, però, sin da subito si è notato lo scorso feeling tra le due: Stephanie si è più volte mostrata imbarazzata nei momenti intimi con Erika. Per questo motivo, sui social i tanti fan del programma hanno puntato il dito verso Stephanie che è stata accusata di aver finto di essere bisessuale solo per avere popolarità ed entrare nel programma.

Stephanie ed Erika oggi

Come si poteva immaginare già dalle prime puntate del programma, la storia tra Stephanie ed Erika non è durata a lungo. Tutti i problemi che abbiamo potuto constatare durante 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, oltre a vari problemi di fiducia, sono stati la causa della rottura tra le due.

Oggi, quindi, Stephanie ed Erika non stanno più insieme.