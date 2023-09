Domenica 17 settembre 2023 parte la quarta stagione di Lontano dagli Stati Uniti, lo spin-off di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Nicole Sherbiny (lei usa sempre il cognome di lui) e Mahmoud El Sherbiny. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Nicole e Mahmoud stanno ancora insieme?

Nicole (residente in California) e l’egiziano Mahmoud si sono conosciuti casualmente in un negozio egiziano nel quale lui era commesso. Lui 26enne lei 38enne, si sono poi rivisti ed hanno avviato una relazione sfociata nel matrimonio. Lei si è trasferita in Egitto e si è convertita (all’insaputa dei suoi) all’Islam, ma quando si è trattato di adeguarsi alla condizione femminile imposta dalla legge musulmana non ce l’ha fatta ed è tornata negli USA.

Nicole e Mahmoud oggi

Decisa a riprovarci, Nicole ha poi intrapreso un secondo viaggio nel paese nordafricano risolvendo apparentemente le cose. Di fatto poi però è tornata in California avviando le pratiche perché lui (nonostante tutti i suoi dubbi) potesse raggiungerla. Al momento pare che lui abbia effettivamente compiuto il viaggio verso Los Angeles e che la coppia sia ancora insieme, tuttavia non ci sono più aggiornamenti da maggio.