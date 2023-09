Domenica 17 settembre 2023 parte la quarta stagione di Lontano dagli Stati Uniti, lo spin-off di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Kris Foster e Jeymi Noguera. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Kris e Jeymi stanno ancora insieme?

Kris (residente in Alabama) e la colombiana (ma filippina di origini) Jeymi hanno avuto una relazione turbolenta a dire poco. Di fatto durante l’episodio succede di tutto. Dopo essersi conosciute su un sito di dating online, hanno cominciato a frequentarsi, arrivando a sposarsi all’inizio di aprile. Tuttavia dopo i continui litigi, le cose sono precipitate quando il figlio di Kris è stato arrestato per droga.

Kris e Jeymi oggi

Dopo qualche tempo Kris è tornata in Colombia ed ha avuto un confronto con Jeymi, ma le due si sono scambiate solo accuse reciproche che hanno messo di fatto la parola fine al loro rapporto.