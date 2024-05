90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Justin e Nikki oggi

Seguici su Whatsapp - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia ed è ormai giunto alla settima stagione, che sarà proposto in prima serata su Real Time a partire da domenica 26 maggio 2024. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Nicole Sanders, transgender di 47 anni del New Jersey nota come Nikki Exotika, e da Igor Shutencov, 36enne moldavo noto semplicemente Justin.

Come è finita tra Justin e Nikki

Justin e Nikki si sono ritrovati dopo oltre 17 anni: infatti, i due si erano conosciuti su un sito d’incontro e poi incontrati in Moldavia. Justin si era successivamente trasferito negli Stati Uniti ed è qui che ha scoperto, dopo due anni di relazione, che Nikki era una donna trans. La notizia lo ha completamente spiazzato e la loro storia è così terminata.

I due, però, sono rimasti in contatto e si sono riuniti durante un viaggio in Messico, dove Justin ha detto a Nikki di essere l’amore della sua vita e le ha chiesto di sposarlo. Nonostante ciò, la loro storia è andata avanti tra alti e bassi

Justin e Nikki oggi

Oggi Justin e Nikki stanno ancora insieme? Dopo numerosi litigi e altrettante riconciliazioni, i due si sono definitivamente lasciati. Non è noto il reale motivo ma sembra che Nikki sia più che convita di un tradimento da parte di Justin.