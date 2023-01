Domenica 1 gennaio 2023 parte la nona stagione di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Jibri e Miona. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Jibri e Miona

Jibri Bell è un musicista del South Dakota, mentre Miona è una truccatrice originaria della Serbia. Non se ne conosce il cognome perché una volta unitasi con Jibri ha preso il suo nome e si fa chiamare Jibri Bell anche in ambito lavorativo.

Jibri e Miona oggi

Jibri e Miona Bell si sono sposati e hanno risolto brillantemente il problema dell’infelicità di lei nel South Dakota, trasferendosi prima a Chicago e poi apparentemente in California dove entrambi perseguono le loro carriere: lui di musicista, lei con un’attività legata alla moda e alla sua esperienza di truccatrice, come possiamo vedere sulla sua pagina Instagram ufficiale.