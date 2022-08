90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quinta stagione è disponibile in esclusiva su Discovery Plus da agosto 2022. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 28 agosto. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Ben Rathbun, americano del Michigan, e dalla peruviana Mahogany Roca.

Come è finita tra Ben e Mahogany-Video

La relazione tra Ben e Mahogany è nata online ma le foto postate da lei inizialmente avevano lasciato negli amici e nei parenti di lui l’impressione che fosse un caso di Catfish, ovvero che lei non esistesse veramente. Quando lui si reca in Perù per la prima volta, lei non si presenta in aeroporto e arriva con un’ora di ritardo al ristorante, il che acuisce i dubbi, ma quantomeno dimostra di essere veramente la bella ragazza delle foto.

Ben e Mahogany oggi

Nel continuo tira e molla, le cosse vanno ora bene, ora male, fino a giungere alla situazione attuale in cui sicuramente i due si frequentano ancora, anche se non se non lasciano certezze sul loro vero rapporto. Di sicuro sono stati paparazzati insieme a Lima, e sembravano due veri fidanzati.