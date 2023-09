Domenica 17 settembre 2023 parte la quarta stagione di Lontano dagli Stati Uniti, lo spin-off di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Jen Boecher e Rishi Singh. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Jen e Rishi stanno ancora insieme?

Jen (residente in Oklahoma) e l’indiano Rishi hanno avuto una relazione davvero turbolenta. 46 anni lei, 32 lui, hanno una differenza d’età non poi così decisiva, e i problemi alla fine sono arrivati altrove. Dopo aver dovuto attendere ben due anni, per via della pandemia, che lei si trasferisse in India, le cose non sono andate proprio secondo le previsioni. Prima lui è caduto nella trappola di un’amica di lei che lo ha contattato per vedere se fosse fedele, e lui ha pensato bene di mandarle una foto a petto nudo, provocando le ire di Jen. La cosa non sarebbe stata decisiva se non si fosse messa di mezzo anche la madre di Rishi, che preferiva una sposa indiana per suo figlio.

Jen e Rishi oggi

Il programma termina la sua stagione con la coppia divisa, ma successivamente ci sono stati indizi che fossero rimasti in contatti e forse anche insieme. Tutto questo fino al post pubblicato da Rishi su Instagram a giugno, in cui lui dichiara il suo amore, che la rivuole indietro, e che per lei sarebbe disposti a camminare sui carboni ardenti.