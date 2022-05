Corey e Evelin oggi

Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sono Corey Rathgeber, proveniente dalla contea di Skamania nella parte sud-occidentale dello stato americano di Washington, e l’ecuadoriana Evelin Villegas. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Corey e Evelin

Se ti stai chiedendo come è finita tra Corey e Evelin, devi sapere che la coppia in questione era stata già protagonista nella prima stagione del programma. È qui che avevamo scoperto che i due si erano conosciuti per la prima volta nel 2010 in Ecuador, dove Corey si trovava in vacanza.

Tra i due è scoppiato l’amore e hanno iniziato una relazione a distanza, che stava per culminare con le nozze. Purtroppo per loro, però, le cose non sono andate per il meglio e la relazione è giunta al termine. Corey ha così deciso di lasciare l’Ecuador e partire per il Perù, dove ha conosciuto un’altra donna. Nel momento di tornare in Ecuador per prendere tutte le sue cose, Corey è stato bloccato dalla pandemia e costretto a fare la quarantena insieme a Evelin. È in questo momento che Evelin ha scoperto che Corey stava vedendo un’altra donna di nome Jenny in Perù.

Nella terza stagione di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti la coppia è tornata ad essere protagonista, scoprendo che i due hanno sono riusciti a sistemare le cose e tornare insieme. Corey voleva sposare Evelin da molto tempo e quest’ultima alla fine ha accettato la proposta. Tuttavia, durante i preparativi per il matrimonio, la famiglia di Evelin ha sollevato alcune preoccupazioni circa le nozze tra i due.

Corey e Evelin oggi

La terza stagione di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, si conclude con Corey e Evelin che finalmente si sposano. Ma la coppia sta ancora insieme oggi? La risposta è sì. I due, infatti, vivono in Ecuador e sono ancora sposati.

Per il momento, però, non hanno in programma di allargare la famiglia poiché Evelin non vuole avere figli. Come svelata dalla ragazza su Instagram, il suo “bambino” è un bellissimo husky che Corey le ha regalato qualche anno fa.