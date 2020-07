90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: Avery e Ash oggi

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quarta stagione è disponibile in esclusiva su DPlay Plus dal 12 luglio. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 19 luglio. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Avery Warner, bella ragazza di Washington, e dall’australiano Ash Naeck.

Come è finita tra Avery ed Ash

Da molti, quella formata da Avery ed Ash è ritenuta la coppia più bella della quarta stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni. Durante le varie puntata del programma, abbiamo scoperto che sia il 38enne Ash e la 32enne Avery erano precedentemente sposati e avevano figli dalle rispettive relazioni.

I due si sono conosciuti online e si sono sentiti per circa nove mesi, prima che Avery decidesse di volare in Australia per conoscere Ash di persona. È qui che abbiamo scoperto di come Avery abbia problemi a fidarsi delle altre persone ma, nonostante ciò, i due hanno deciso di proseguire la loro storia a distanza.

Avery ed Ash oggi

Sul finale di stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, Avery è costretto a lasciare l’Australia ma insieme ad Ash dichiarano di aver già presentato la documentazione per consentire a quest’ultimo di recarsi negli Stati Uniti.

Nonostante ciò, Avery ed Ash oggi non stanno più insieme. Infatti, Avery ha ammesso che seppur il loro rapporto sia continuato a distanza, si è accorto che i suoi sentimenti stavano cambiando e, per questo motivo, ha deciso di prendersi una pausa che, successivamente, è diventata una rottura a tutti gli effetti.