Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore.

Tra le coppie protagoniste della seconda stagione ci sono Ariela Weinberg, ragazza di 28 anni proveniente dal New Jersey, esattamente da Princeton, e il ventinovenne Biniyam Shibre di Addis Ababa, capitale dell’Etiopia. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Ariela e Biniyam

La storia tra Ariela e Biniyam è stata tra le preferite dal pubblico di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti. I due si sono conosciuti per caso, mentre Ariela si trovata in vacanza in Etiopia dopo aver divorziato dal primo marito: la donna si trovava fuori dal suo hotel mentre stava aspettando un taxi e, quando ha visto Biniyam, ha urlato “Non ci siamo già visti da qualche parte” per approcciarlo.

La coppia ha iniziato subito a frequentarsi e Ariela dopo poco è rimasta incinta, decidendo di lasciarsi alle spalle tutti i comfort di Princeton e trasferirsi da Biniyam ad Addis Ababa. Purtroppo, però, il suo adattamento alla nuova vita non è stata semplice e dopo poco tempo ha pensato di tornare negli Stati Uniti. La stagione del programma è terminata con un litigio tra Ariela e Biniyam che ha fatto dubitare sul futuro della coppia.

Ariela e Biniyam oggi

Ariela e Biniyam stanno ancora insieme? Seguendo le vicende della coppia sui social network, possiamo confermare che stanno ancora insieme e che dovrebbero ancora vivere in Etiopia. Il figlio è con loro e si chiama Aviel Biniyam Shibre.

Inoltre, da alcuni video e foto pubblicat su Instagram, abbiamo potuto vedere che Ariela e Biniyam hanno cambiato casa, per la gioia della madre di Ariela che era preoccupata della condizioni di vita della figlia e di suo nipote. La coppia, infatti, adesso vive in un appartamento più lussuoso grazie ai ricavi dovuti alla loro partecipazione al reality.

Inoltre, Biniyam lavora come ballerino, coreografo e ginnasta, mentre Ariela sembra aver intrapreso la carriera di scrittrice.