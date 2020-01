90 giorni per innamorarsi: Angela e Michael oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Angela Deem, 53enne di Hazlehurst, nel Mississippi, e Michael Ilesanmi, un uomo di 29 anni proveniente dalla Nigeria. Una coppia che avevamo già conosciuto nel corso della seconda stagione del programma.

Come è finita tra Angela e Michael

Al termine della seconda stagione, avevamo lasciato la coppia in grande difficoltà: la poco paziente Angela, adesso, è tornata in Nigeria per dare un ultimatum a Michael. L’uomo o cambia il suo atteggiamento o la relazione rischia di concludersi definitivamente. Le cose, però, non vanno nel migliore dei modi: durante una serata passata insieme a cena fuori, Michael viene coinvolto in una rissa. La stagione si conclude con la speranza di avere un figlio e che Michael possa presto trasferirsi negli Stati Uniti.

Angela e Michael oggi

Angela e Michael oggi stanno ancora insieme, nonostante il carattere dell’uomo e i mille problemi che la coppia deve affrontare. Angela è ormai prossima alla menopausa il che significherebbe non avere più un figlio da Michael, come sperato da tempo. I due stanno cercando soluzioni alternative e, nel frattempo, stanno valutando il loro futuro insieme, compreso il matrimonio.