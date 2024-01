4 Hotel con Bruno Barbieri da stasera in chiaro su Tv8: puntate, orari e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

4 Hotel è un programma tv della categoria reality giunto alla sesta edizione, al via in chiaro lunedì 15 gennaio 2024 su Tv8. Si tratta di un format dell’emittente realizzato da Drymedia che riprende lo schema del precedente 4 Ristoranti, condotto da Alessandro Borghese, del quale nel 2018 prese anche il posto in palinsesto su Sky. La prima edizione era stata messa in onda a partire da marzo 2018 con una puntata nella provincia di Trento che poi si era spostata a Milano, Firenze, Napoli, in Romagna e nelle Langhe. Poi un’edizione all’anno fino alla storica prima puntata del 2023 in cui per la prima volta il programma è stato registrato all’estero, a Marrakech.

Il sistema di voto prevede che ogni albergatore venga valutato dagli altri concorrenti, che esprimono un giudizio (da 1 a 10), su location, camera, servizi e prezzo. A questi voti andrà poi aggiunto quello decisivo del conduttore. Rispetto alle prime edizioni, dal 2022 è stato aggiunto anche il voto alla colazione.

4 Hotel su Sky – Puntate, orari e canale

Solitamente 4 Hotel va in onda prima su SkyUno (canale 301 del digitale terrestre per abbonati), e poi su Tv8 in chiaro in prima serata alle 21,15 circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Sky on Demand a questo link. Naturalmente è un servizio solo per abbonati, così come lo streaming che funziona tramite il servizio SkyGo.

Da lunedì 15 gennaio la sesta stagione viene trasmessa in chiaro su Tv8 con orario dalle 21,30 alle 22,45, seguita da repliche di episodi precedenti.

4 Hotel – Conduttore

Il programma sarà presentato da Bruno Barbieri, ormai a tutti gli affetti un testimonial di Sky dove è già protagonista come giudice di Masterchef (fin dalla prima edizione) e di Celebrity e Junior Masterchef.

4 Hotel – Puntate Sesta Stagione

4 Hotel a Marrakech