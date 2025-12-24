Zootropolis, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 24 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Zootropolis. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Zootropolis – Trama

Zootropolis (titolo italiano di Zootopia), il capolavoro Disney d’animazione del 2016, va in onda su Rai2 subito dopo i classici Disney come Il Canto di Natale di Topolino e L’albero di Natale di Pluto (dalle ore 21:00), nella programmazione della Vigilia di Natale per il secondo canale Rai.

In una moderna metropoli dove convivono animali antropomorfi di ogni specie, Judy Hopps, una giovane coniglietta piena di sogni e determinazione, diventa la prima coniglietta a entrare nella polizia di Zootropolis. Nonostante le difficoltà e i pregiudizi (è piccola e tutti pensano che i conigli non siano adatti a fare i poliziotti), Judy vuole dimostrare il suo valore.

Il suo primo grande caso arriva quando deve indagare sulla misteriosa scomparsa di alcuni predatori. Per risolverlo, è costretta a collaborare con Nick Wilde, un astuto e cinico volpe truffatore che conosce bene le zone grigie della città. Tra battibecchi, inseguimenti mozzafiato e colpi di scena, i due impareranno a superare stereotipi e pregiudizi, scoprendo una cospirazione molto più grande che minaccia l’armonia della città.Un mix perfetto di azione, umorismo, mistero e cuore, con tanti riferimenti a film polizieschi e una critica intelligente ai pregiudizi sociali.

Zootropolis – Cast e Doppiatori

Ginnifer Goodwin → Judy Hopps

Jason Bateman → Nick Wilde

Idris Elba → Capo Bogo (il bufalo capo della polizia)

Jenny Slate → Dawn Bellwether

Shakira → Gazelle (la popstar gazzella)

Doppiaggio italiano

Ilaria Latini → Judy Hopps

Alessandro Quarta → Nick Wilde

Paolo Ruffini → Yax (lo yak hippie)

Frank Matano → Duke “Donnolesi” Weaselton

Nicola Savino → Flash (il bradipo lentissimo dell’ufficio motorizzazione)

Diego Abatantuono → Mr. Big

Massimo Lopez → altri ruoli minori