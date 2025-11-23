Zelig On su Italia 1: cast, comici e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Zelig On è il nuovo programma comico di Italia 1, in onda stasera, domenica 23 novembre 2025, alle 21:25 in prima serata (e in streaming su Mediaset Infinity). Si tratta di una versione “premium” del format Zelig Off, dedicata a lanciare talenti emergenti della comicità italiana, con un cast di oltre 50 comici che si alterneranno nelle puntate. Il programma, prodotto da Banijay Italia, è ideato da Giancarlo Bozzo insieme a Gino e Michele e Marco Posani, e promette sketch freschi, monologhi e interazioni live per un’ironia tagliente e contemporanea.

Alla guida del programma c’è una coppia dinamica e affiatata, supportata da due icone della comicità: Paolo Ruffini, Lodovica Comello, Ale e Franz (Alessandro Besentini e Francesco Villa). Ospite Speciale Max Angioni: Comico e conduttore sardo, ex concorrente di Zelig (2021), passato per “Italy’s Got Talent”, “LOL: Chi ride è fuori” e co-conduttore de “Le Iene” con Veronica Gentili dal 2023. Porterà un monologo sul suo percorso e interagirò con i talenti emergenti.

I Comici di Zelig On – Scaletta

La puntata si apre con i conduttori che introducono il format e scaldano il pubblico in studio. Segue una parata di sketch e monologhi dai comici emergenti, selezionati in tutta Italia, con un focus su linguaggi innovativi e presenza femminile. Non c’è una scaletta rigida orario per orario (il programma dura circa 90-100 minuti), ma l’ordine approssimativo basato sulle anticipazioni è il seguente, alternando esibizioni soliste, duetti e interazioni con Ale e Franz:

Introduzione e Opening Sketch – Paolo Ruffini e Lodovica Comello aprono con un monologo comico sul ritorno di Zelig su Italia 1.

Nikolas Albanese – Sketch su vita quotidiana e social media.

Vincenzo Albano – Monologo ironico sulle differenze generazionali.

Chiara Anicito – Esibizione su empowerment femminile e routine domestiche.

Filippo Caccamo – Imitazioni di personaggi televisivi.

Michele Cosentino – Sketch surreale con elementi teatrali.

Vincenzo Comunale – Comicità fisica e slapstick.

Giovanni D’Angella – Monologo su viaggi e disavventure.

Andrea Di Marco – Ironia su tecnologia e app.

Elianto – Poesia comica e spoken word.

Intermezzo Ale e Franz – Sketch classico sul duo milanese.

Chiara Lippi – Esibizione su amicizie e relazioni.

Francesco Migliazza – Imitazioni musicali.

Giada Parisi – Monologo su moda e stereotipi.

Max Pieriboni – Comicità stand-up su sport.

Nando Prati – Sketch investigativo parodico.

Alice Redini – Ironia su scuola e gioventù.

Max Samaritani – Monologo esistenziale umoristico.

Aurelio Sechi – Esibizione su cucina e cibo italiano.

Senso d’Oppio – Duo comico con sketch surreali.

Davide Spadolò – Imitazioni di vip.

Antonello Taurino – Monologo su lavoro precario.

Virgigno – Chiusura con sketch musicale comico.

Intervento Ospite – Max Angioni con monologo e jam session con i conduttori.

Finale e Voti del Pubblico – Sintesi della serata, con Ale e Franz che chiudono con un’esplosione di risate.

Quante puntate

“Zelig On” prevede un totale di 5 puntate in prima serata, tutte le domeniche a partire dal 23 novembre 2025. La stagione si concluderà quindi il 28 dicembre 2025, con un focus su talenti emergenti e incursioni di veterani come Ale e Franz. Ogni episodio dura circa 90-100 minuti e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.