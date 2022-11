Zelig 2022 in tv su Canale 5: dai comici ai biglietti, cosa sapere sulle nuove puntate

Mediaset lo ha giustamente definitivo “il Festival della comicità italiana”: Zelig 2022 si propone al pubblico con la stessa formula con cui si era presentato l’anno scorso, in occasione dei 25 anni della sua prima puntata televisiva. Da mercoledì 9 novembre 2022, su Canale 5 torna la carovana di comici guidata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Zelig 2022, puntate?

Da quante puntate è composto Zelig 2022? In tutto, le puntate dovrebbero essere tre, ma Mediaset -se gli ascolti dovessero essere buoni- potrebbe valutare di aggiungerne un’altra, come avvenuto l’anno scorso. Le date di messa in onda sono mercoledì 9, giovedì 17 e mercoledì 23 novembre.

Zelig 2022, comici

Chi sono i comici del cast di Zelig 2022? Gli autori Gino & Michele e Giancarlo Bozzo hanno chiamato sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano una schiera di comici storici del programma, molto apprezzati dal pubblico, come Ale e Franz, Roberto Lipari, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Albano, Senso D’Oppio e tantissimi altri comici. Ma come ogni anno, ci sono anche dei nuovi volti, come Federica Ferrero, Vincenzo Comunale e Carlo Amleto.

Zelig 2022, biglietti

I biglietti di Zelig 2022 dove si trovano? Va detto che difficilmente, a ridosso delle registrazioni delle puntate, ci sono biglietti ancora disponibili. Il programma rispetta la tradizione di registrare la stessa puntata in due serate differenti, mandando in onda poi la versione migliore degli sketch proposti. La prima puntata è stata registrata il 7 e l’8 novembre, la seconda sarà registrata l’11 ed il 12 novembre, la terza il 16 ed il 17 novembre.

Zelig 2022, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda televisiva su Canale 5, è possibile vedere Zelig 2022 in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.