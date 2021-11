Zelig 2021 torna su Canale 5: comici e puntate

Per festeggiare due importanti anniversari, Zelig torna in tv: lo storico programma comico di Canale 5 propone infatti tre puntate speciali in onda il 18, il 25 novembre ed il 2 dicembre 2021, in prima serata. Alla conduzione ritroviamo una coppia storica del programma, che lo ha condotto per sei edizioni, dal 2004 al 2010, ovvero Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Questa edizione festeggia, come detto, due anniversari: il primo sono i 25 anni dalla prima puntata andata in onda in tv, nel 1996 su Italia. Il secondo sono i 35 anni dall’apertura dello storico locale di cabaret da cui il programma prende il nome.

Ma i comici di Zelig 2021? Saranno numerosissimi: oltre ai volti nuovi, scovati come sempre dagli ideatori Giancarlo Bozzo e Gino&Michele, ce ne saranno alcuni che hanno fatto la storia del programma e che sono diventate delle vere celebrità. Tra questi, ci saranno Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e tantissimi altri.

Le tre puntate speciali ritrovano, inoltre, la sede del Teatro degli Arcimboldi di Milano, che già aveva ospitato le edizioni dal 2007 al 2012. I biglietti per assistere alle registrazioni, ovviamente, sono andati esauriti nel giro di poco, a conferma dell’affetto del pubblico verso uno dei programmi storici di Mediaset.