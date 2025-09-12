Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Giovedì 11 settembre, primo appuntamento con le Auditions della stagione 2025 di X Factor. Ecco come seguire il programma in diretta streaming e in chiaro, con diretta radio e video in tempo reale. Inoltre rivediamo tutti i video delle migliori proposte giudicate dalla giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Chiara Iezzi e Francesco Gabbani, con alla conduzione Giorgia.

Video Auditions 11 settembre

In questa prima puntata si sono distinti Piercesare Fagioli cantando Chandelier di SIA, Amanda Bottini con People Help The People di Birdy, Delia Buglisi con Sakura di Rosalìa, e Vicky Della Peruta con La cura per me di Giorgia (seguita da duetto tra le due). Simpatici siparietti con Adriano Aquili che ha cantato il suo stonatissimo inno dell’Alviano Calcio e la chiusura con l’inedito di Simone Miccinilli, Pippetta e a nanna.

X Factor in Streaming

Come ogni settimana l’appuntamento è per le ore 21.15 su Sky1, canale solo per abbonati, oppure in streaming tramite il servizio SkyGo e su NOW. La puntata verrà poi replicata su Tv8 il prossimo mercoledì.

X Factor in Radio

Per chi volesse invece seguire la trasmissione in chiaro in radio streaming, Radio Rtl 102.5, partner ufficiale della manifestazione, offrirà la diretta (potete ascoltarla tramite il player subito sotto). E in ogni caso seguiteci su Radio Musik perché qui trovate i video di tutte le esibizioni offerte stasera in tempo reale.

