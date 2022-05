X Factor 2022, chi sono i giudici?

L’edizione di X Factor 2022 sarà piena di novità: dopo qualche anno di stanca, il talent show ex Raidue e da anni ormai su Sky punta a rinnovarsi per ritrovare la carica di un tempo e, per farlo, punta su alcuni volti già noti al pubblico del programma e soprattutto su quelli nuovi.

Come sappiamo, l’elemento fondamentale perché X Factor abbia successo oltre, ovviamente, ai cantanti in gara, sono i giudici: tra di loro ci deve essere la giusta alchimia, devono andare d’accordo ma essere anche capaci di dire la loro quando c’è qualcosa che non li convince. Devono, insomma, saper convincere il pubblico.

Per questo, la produzione sta lavorando per un rinnovo della giuria che raggiunga questi obiettivi e catturi quel pubblico che negli ultimi anni se n’è un po’ andato. Per farlo, rispetto agli ultimi due anni, in giuria ci saranno dei cambiamenti.

Se le ultime due edizioni hanno avuto come giudici Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton, ora si punta ad un rinnovo. I tre giudici già annunciati sono stati Fedez (che torna dopo quattro anni), Ambra Angiolini e Dargen D’Amico (loro due all’esordio). Anche il quarto giudice dovrebbe essere una novità, ma si attende conferma da Sky.

Anche sul fronte conduttore ci dovrebbero essere delle sorprese. Dopo la conduzione di Ludovico Tersigni, a cui è andato il compito di prendere il testimone da Alessandro Cattelan, X Factor 2022 dovrebbe avere alla guida un nuovo conduttore, o meglio, conduttrice. La produzione starebbe infatti pensando ad una donna per accompagnare il pubblico nel corso dell’edizione, tra audizioni e live show. Tra i nomi fatti, quelli di Francesca Michielin, che X Factor l’ha vinto, e Victoria Cabello, tornata in tv con Pechino Express 2022 (di cui è stata vincitrice, con Paride Vitale).