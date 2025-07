Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 31 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film World War Z. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

World War Z – Trama

World War Z (2013) è un film d’azione horror diretto da Marc Forster, basato sul romanzo di Max Brooks. Gerry Lane (Brad Pitt), ex investigatore delle Nazioni Unite, si ritrova in un mondo devastato da un’epidemia che trasforma le persone in zombi feroci e veloci. Mentre cerca di proteggere la sua famiglia, Gerry viene richiamato per aiutare a trovare l’origine del virus.

Il suo viaggio lo porta da Philadelphia a Corea del Sud, Israele e Galles, affrontando orde di infetti e scoprendo indizi su una possibile cura. Il film mescola tensione apocalittica, azione spettacolare e un focus sulla sopravvivenza globale, con un ritmo serrato e scene di massa mozzafiato.

World War Z – Cast

Brad Pitt: Gerry Lane

Mireille Enos: Karin Lane

Daniella Kertesz: Segen

James Badge Dale: Capitano Speke

David Morse: Ex agente CIA

Fana Mokoena: Thierry Umutoni

Elyes Gabel: Andrew Fassbach

Matthew Fox: Paracadutista

