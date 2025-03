Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 3 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Wonder Woman. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Wonder Woman – Trama

Il film Wonder Woman, trasmesso su Italia 1, è un cinecomic del 2017 diretto da Patty Jenkins e basato sull’omonima eroina della DC Comics.

La storia segue Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta sull’isola paradisiaca e nascosta di Themyscira, dove è stata addestrata per diventare una guerriera invincibile. La sua vita cambia quando un pilota americano, Steve Trevor, precipita sull’isola e le racconta del conflitto globale della Prima Guerra Mondiale. Convinta che dietro questa guerra ci sia Ares, il dio della discordia, Diana decide di lasciare Themyscira per fermare la minaccia e porre fine al conflitto. Al fianco di Steve, scopre i suoi veri poteri e affronta il suo destino, diventando Wonder Woman. Tra battaglie epiche e rivelazioni personali, il film mescola azione, mitologia e un messaggio di speranza e forza femminile.

Wonder Woman – Cast

Gal Gadot interpreta Diana Prince / Wonder Woman: la protagonista, una guerriera amazzone dotata di forza straordinaria e un cuore puro. Gadot dà vita a un’eroina carismatica e determinata.

Chris Pine è Steve Trevor: il pilota e spia americana che diventa il compagno di Diana, portando un mix di coraggio e umorismo al personaggio.

Robin Wright interpreta Antiope: la zia di Diana e generale delle Amazzoni, esperta di combattimento e mentore della protagonista.

Connie Nielsen è Ippolita: la regina delle Amazzoni e madre di Diana, protettiva e saggia.

David Thewlis interpreta Sir Patrick / Ares: un’apparente figura di pace che si rivela il vero antagonista, il dio della guerra.

Danny Huston è Erich Ludendorff: un generale tedesco spietato, alleato di Ares nella sua sete di distruzione.

Elena Anaya interpreta Isabel Maru / Dottor Poison: una scienziata al servizio dei tedeschi, creatrice di armi chimiche letali.

Lucy Davis è Etta Candy: la segretaria di Steve, che offre momenti di leggerezza e supporto.

Saïd Taghmaoui e Ewen Bremner interpretano rispettivamente Sameer e Charlie: membri della squadra di Steve, che aiutano Diana nella missione.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram