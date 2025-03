Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 10 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Wonder Woman. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Wonder Woman – Trama

Wonder Woman 1984 è un film del 2020 diretto da Patty Jenkins che deve il suo titolo all’anno di ambientazione.

Il film segue Diana Prince (Wonder Woman), che vive una vita riservata come antropologa allo Smithsonian di Washington D.C., mentre opera segretamente come supereroina. La storia inizia con un flashback della giovane Diana su Themyscira, dove partecipa a una competizione atletica e impara l’importanza della verità. Decenni dopo la Prima Guerra Mondiale, Diana si trova coinvolta in una pericolosa vicenda legata alla “Pietra dei Sogni”, un artefatto che esaudisce i desideri ma a un costo elevato.

Diana desidera il ritorno del suo amore perduto, Steve Trevor, che incredibilmente riappare. Nel frattempo, la sua collega Barbara Minerva, insicura e invidiosa, usa la pietra per diventare potente come Diana, trasformandosi gradualmente nella villain Cheetah. Parallelamente, l’ambizioso uomo d’affari Maxwell Lord cerca di sfruttare il potere della pietra per salvare la sua compagnia petrolifera in fallimento, mettendo il mondo intero in pericolo. Diana dovrà affrontare entrambi i nemici e fare i conti con le conseguenze dei desideri esauditi, decidendo se sacrificare ciò che ama per salvare l’umanità.

Wonder Woman – Cast

Gal Gadot interpreta Diana Prince / Wonder Woman: l’immortale principessa amazzone che combatte il crimine e cerca di mantenere un basso profilo nella società umana.

Chris Pine interpreta Steve Trevor: il pilota statunitense e amore di Diana, morto nella Prima Guerra Mondiale ma misteriosamente tornato in vita grazie alla Pietra dei Sogni.

Kristen Wiig interpreta Barbara Minerva / Cheetah: una geologa timida che si trasforma in una potente e feroce antagonista dopo aver usato la pietra.

Pedro Pascal interpreta Maxwell Lord: un carismatico ma spietato imprenditore che vuole dominare il mondo sfruttando il potere dei desideri.

Connie Nielsen interpreta Ippolita: la regina delle Amazzoni e madre di Diana, presente in un flashback.

Robin Wright interpreta Antiope: la generale amazzone e zia di Diana, anch’essa in un flashback.

Lilly Aspell interpreta Diana da giovane: vista nella sequenza iniziale su Themyscira.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram