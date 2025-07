Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 5 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Windstorm – Ritorno alle origini. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Windstorm – Ritorno alle origini – Trama

Windstorm – Ritorno alle origini (titolo originale: Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora), film tedesco del 2017 diretto da Katja von Garnier, è il terzo capitolo della saga iniziata con Windstorm – Liberi nel vento (2013) e proseguita con Windstorm 2 – Contro ogni regola (2015). Mika, giovane protagonista, gestisce un centro terapeutico per cavalli, ma si sente limitata nella sua libertà.

Dopo un litigio con la nonna, parte con il suo stallone Windstorm per l’Andalusia, terra d’origine del cavallo, alla ricerca della leggendaria città di Ora. Qui incontra Samantha, che aiuta il padre Pedro a gestire una tenuta di cavalli in difficoltà economiche. Mika scopre una fonte d’acqua nella steppa arida, vitale per i cavalli selvaggi, e, con l’aiuto di Samantha, cerca di salvare la tenuta riportando in auge un’antica tradizione. La storia intreccia temi di crescita personale, amore per gli animali e ambientalismo.

Windstorm – Ritorno alle origini – Cast

Hanna Binke: Mika

Jannis Niewöhner: Milan

Amber Bongard: Fanny

Marvin Linke: Sam

Lea van Acken: Samantha

Thomas Sarbacher: Pedro

Nicolette Krebitz: Tara

Cornelia Froboess: Maria Kaltenbach

