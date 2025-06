Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 28 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Windstorm – Contro ogni regola. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Windstorm – Contro ogni regola – Trama

Windstorm – Contro ogni regola (titolo originale: Ostwind 2), film del 2015 diretto da Katja von Garnier, è il secondo capitolo della saga tedesca basata sul romanzo Windstorm – Ritorno a Kaltenbach di Carola Wimmer.

Mika (Hanna Binke), una giovane adolescente con un legame speciale con il suo stallone Windstorm, torna per l’estate alla fattoria della nonna Maria Kaltenbach (Cornelia Froboess), entusiasta di rivedere il suo amato cavallo. Al suo arrivo, però, scopre che Windstorm ha strane ferite sul ventre e che la tenuta Kaltenbach è sull’orlo della bancarotta a causa della concorrenza di una scuola di equitazione rivale.

Per salvare la fattoria, Mika decide di partecipare a un torneo equestre che offre un ricco premio in denaro. Durante gli allenamenti, Windstorm si comporta in modo insolito, scappando spesso nella foresta. Seguendolo, Mika scopre che il cavallo si incontra con una splendida cavalla bianca albina, di proprietà di un misterioso coetaneo, Milan (Jannis Niewöhner).

I due giovani stringono un patto: Milan aiuterà Mika a preparare Windstorm per la gara, mentre lei lo supporterà nel prendersi cura della sua cavalla. Tra allenamenti, nuove amicizie e un pizzico di romanticismo adolescenziale, Mika e Windstorm affrontano sfide che mettono alla prova il loro legame e il loro coraggio, in una storia che celebra il rispetto per gli animali e il valore di andare “contro ogni regola” per un bene superiore.

Windstorm – Contro ogni regola – Cast

Hanna Binke nel ruolo di Mika Schwarz: La protagonista, una ragazza empatica e ribelle, innamorata di Windstorm.

Jannis Niewöhner nel ruolo di Milan: Un giovane problematico ma affascinante, proprietario della cavalla bianca.

Amber Bongard nel ruolo di Fanny: L’amica di Mika, presente anche nel primo film.

Cornelia Froboess nel ruolo di Maria Kaltenbach: La nonna di Mika, ex cavallerizza olimpica e proprietaria della tenuta.

Marvin Linke nel ruolo di Samuel Kaan: Lo stalliere amico di Mika.

Tilo Prückner nel ruolo di Signor Kaan: Un personaggio di supporto nella fattoria.

Nina Kronjäger nel ruolo di Elisabeth Schwarz: La madre di Mika.

Jürgen Vogel nel ruolo di un personaggio secondario.

Walter Sittler, Max Tidof, Henriette Morawe, Stephan Schwartz in ruoli di supporto.

Kenzie Dysli: Controfigura equestre di Hanna Binke e interprete di Charlotte in un piccolo ruolo

