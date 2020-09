Windstorm 4 – Il vento sta cambiando: trama, cast e trailer

L’8 settembre 2020, su Canale 5, va in onda Windstorm 4-Il vento sta cambiando, quarto capitolo della saga cinematografica di successo prodotta in Germania e tratta dai romanzi di Carola Wimmer. Protagonisti sono Mika (Hanna Binke), una giovane ragazza, e lo stallone Windstorm, che hanno intrecciato un’amicizia profonda e che affrontano numerosi ostacoli nel corso dei film.

Windstorm 4, trama

La nonna di Mika, Maria (Cornelia Froboess), Sam (Marvin Linke) e l’istruttore di equitazione Kaan (Tilo Prückner), stanno cercando in ogni modo di salvare la Gut Kaltenbach dal fallimento. Nel frattempo un drammatico incidente mette a rischio la vita di Mika, e Windstorm, legatissimo a lei, non riesce a recuperare la sua forma migliore.

Il cavallo accuserà infatti l’assenza della sua padrona e suscitando le preoccupazioni di tutti, si rifiuterà di nutrirsi. Le cose cambieranno quando in città arriverà una nuova ragazza, l’imprevedibile Ari (Luna Paiano), che farà subito amicizia con Windstorm.

Riuscirà a farlo mangiare e di conseguenza provocare il risveglio dal coma di Mika? Intanto il gruppo dovrà proteggere Windstorm dall’incosciente istruttore Thordur Throvaldson (Sabin Tambrea), che sta cercando di impossessarsene.

Windstorm 4, cast

Ecco il cast di Windstorm 4-Il vento sta cambiando:

Hanna Binke: Mika

Cornelia Froboess: Maria

Marvin Linke: Sam

Tilo Prückner: Kaan

Luna Paiano: Ari

Sabin Tambrea: Thordur Throvaldson

Marion Alessandra Becker: Marianne

Meret Becker: Britta

Amber Bongard: Fanny Schleicher

Detlev Buck: Dr. Anders

Timo Dierkes: Dotterweich

Lili Epply: Isabell Herburg

Michael A. Grimm: Fältskog

Nina Kronjäger: Elisabeth Schwarz

Henriette Morawe: Tinka Anders

E’ possibile vedere Windstorm 4-Il vento sta cambiando in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.