Will Hunting – Genio ribelle, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 29 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Will Hunting – Genio ribelle. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Will Hunting – Genio ribelle – Trama

“Will Hunting – Genio ribelle” (titolo originale: Good Will Hunting) è un film drammatico statunitense del 1997 diretto da Gus Van Sant. Scritto da Matt Damon e Ben Affleck (che vinsero l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale), il film è diventato un classico moderno grazie alle interpretazioni straordinarie e ai temi profondi su genio, trauma, amicizia e crescita personale.

Will Hunting (Matt Damon) è un ventenne di South Boston, orfano, con un passato di abusi e una vita di risse, furti e lavori precari. Fa le pulizie al prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology), ma possiede un QI geniale e un talento matematico autodidatta straordinario: risolve problemi impossibili lasciati sulle lavagne dai professori. Quando il professor Gerald Lambeau scopre la sua identità, lo salva dal carcere a patto che studi con lui e vada in terapia. Will rifiuta diversi psicologi, finché non incontra Sean Maguire (Robin Williams), un terapeuta burbero ma empatico con un passato simile al suo.

Tra scontri, improvvisazioni geniali e momenti commoventi (come la famosa scena sulla panchina di Boston), Sean aiuta Will ad affrontare i demoni interiori, la paura dell’abbandono e il terrore di fallire se si concede una vita migliore. Nel frattempo, Will si innamora di Skylar, una studentessa di Harvard, e si confronta con il suo migliore amico Chuckie, che lo sprona a non sprecare il suo potenziale. Il film è un viaggio emotivo potente: “Non è colpa tua” diventa una delle frasi più iconiche del cinema.

Will Hunting – Genio ribelle – Cast

Matt Damon → Will Hunting

Robin Williams → Sean Maguire (lo psicologo, Oscar come miglior attore non protagonista)

Ben Affleck → Chuckie Sullivan (il migliore amico leale di Will)

Minnie Driver → Skylar (l’interesse romantico di Will)

Stellan Skarsgård → Professor Gerald Lambeau (il matematico del MIT)

Casey Affleck → Morgan O’Mally (uno degli amici del gruppo)

Altri ruoli: Cole Hauser (Billy), Scott William Winters (Clark)