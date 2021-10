Wild Teens – Contadini in erba è un programma tv della categoria reality che va in onda da giovedì 28 ottobre 2021 con una puntata di presentazione dei concorrenti seguita poi dalle puntate vere e proprie che saranno disponibili ogni settimana in streaming sulla piattaforma in abbonamento Discovery+. Nel 2022, poi, sarà visibile in chiaro su Nove. Si tratta della prima edizione italiana del format in cui 12 ragazzi e ragazze di città rinunciano ai loro smartphone per aprirsi ad una vita meno virtuale attraverso il lavoro in fattoria.

Wild Teens – Orari e puntate

Wild Teens andrà in onda in chiaro su Nove nel 2022. In streaming, invece, la prima puntata è disponibile dal 15 ottobre 2021 su Discovery+, il servizio di video streaming in abbonamento di Discovery. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul a questo link.

Chi sono i concorrenti di Wild Teens

I concorrenti di Wild Teens sono 12 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni troppo svogliati e viziati. In particolare sono: il palermitano Andrea di 14 anni appassionato di arte e ossessionato dai suoi capelli; Aurora da Andria che ha 17 anni e 2 milioni di follower su TikTok; il 16enne Biagio di Padova appassionato di finanza e criptovalute; Dany di 16 anni dalla provincia di Cremona, un’anticonformista che ha paura degli insetti; la fiorentina Aurora di 15 anni descritta come una ragazza vivace spigliata; Eleonora da Padova ha 15 anni e teme le galline e le coccinelle; il 15enne Enrico di Firenze che ama passare le giornate a giocare alla PlayStation e a fare bravate con gli amici; Gioia dalla provincia di Parma ha 17 anni ed è amante dello sport; Guglielmo ha 16 anni, viene da Acqui Terme e ama il calcio; la minuta Maddalena viene da Gioia Tauro, ha 15 anni e ama parlare…forse anche troppo; Michelangelo ha 15 anni, viene dalla provincia di Bari e, nonostante non abbia voglia di studiare, dice di voler fare lo chef e Nicole di Padova che ha 14 anni e vuole diventare un hacker.

Wild Teens – Casting

Chi volesse candidarsi sia come agricoltore che come ragazzo partecipante di età compresa tra 14 e 17 anni, può decidere inviare una richiesta per partecipare ai casting. Per inviare la proprio richiesta è necessario consultare il sito ufficiale dedicato i casting di Wild Teens.