La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton su Netflix: quando esce, trama, episodi, vera storia

Esce giovedì 4 maggio in streaming su Netflix (qui tutte le novità di maggio) l’attesissima serie spin-off La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton. Vediamo insieme trama, episodi,

La Regina Carlotta – Quante puntate sono

La serie La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton è suddivisa in sei episodi, tutti già disponibili su Netflix. Di seguito il trailer.

La Regina Carlotta era nera?

La Regina Carlotta è un personaggio realmente esistito, ma trattandosi di storia europea ovviamente non era nera, o almeno non evidentemente come l’attrice che la interpreta. C’è stata qualche inevitabile polemica sulla decisione – in tipico stile Bridgerton – di non utilizzare un’attrice bianca ma la talentuosa 21enne britannica India Amarteifio. Polemiche pretestuose visti i presupposti della serie, e che meritano qualche cenno storico.

Chi era dunque la vera Carlotta? Queen Charlotte nella realtà era la nobile tedesca Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, nata nel 1744 e morta nel 1818. Giovanissima dovette trasferirsi in Inghilterra per divenire la moglie del giovane re Giorgio III che in seguito sarebbe divenuto famoso anche per la malattia che lo rese folle, immortalata anche nel celebre film La pazzia di Re Giorgio. Fu una regina illuminata ed ebbe comunque un matrimonio felice partorendo ben quindici figli, uno dei quali divenne Re Giorgio IV, succedendo al padre.

Ma la Regina Carlotta era mulatta? Benché possa apparire strano, molti studi storici non lo escludono. Pur avendo genitori bianchi, alcuni studi genealogici fanno risalire la sua stirpe ad antenati della famiglia reale portoghese. Re Alfonso III di Aragona per esempio aveva avuto tre figli da una concubina mora. Testimoni del tempo descrivono Carlotta con alcuni tratti caratteristicamente mulatti anche se i ritratti d’epoca la dipingono diversamente (ma la cosa potrebbe essere stata intenzionale).

La Regina Carlotta – Trama

La serie è ovviamente romanzata ma con fondamenti storici. Carlotta deve affrontare tanti cambiamenti tra cui la malattia del marito e le trame della principessa Augusta, madre di Giorgio di Hannover.

Il Cast

Oltre alla protagonista che abbiamo citato sopra (India Amarteifio), gli appassionati dei Bridgerton saranno felici di rivedere gli attori Golda Rosheuval (la regina Carlotta da vecchia), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di “Bridgerton”. Corey Mylchreest interpreta il giovane re Giorgio, Michelle Fairley (Gangs of London) la principessa Augusta, Arsema Thomas la giovane Agatha Danbury.