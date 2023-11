Chi è Guglielmo Poggi, attore protagonista della fiction Circeo

Stasera, martedì 14 novembre 2023, scatta su Rai1 la miniserie Circeo, sui tragici fatti di cronaca che nel 1974 sconvolsero l’Italia. Conosciamo meglio Guglielmo Poggi, l’attore che interpreta Angelo Izzo, uno dei tre aguzzini assieme a Gianni Guido e Andrea Ghira.

Nato a Roma l’11 aprile 1991, consegue il diploma presso l’Accademia Corrado Pani e il Centro sperimentale di cinematografia, per poi debuttare al cinema nel 2012 in Viva l’Italia di Massimiliano Bruno. Successivamente è Maurizio nel film Smetto quando voglio e nel 2015 è protagonista de Il nostro ultimo di Ludovico Di Martino. Ai ruoli cinematografici affianca anche un’intensa attività teatrale.

Nel 2017 debutta alla regia con l cortometraggio Siamo la fine del mondo, che vince un premio al Terni Film Festival. Nel 2018 è nella serie Netflix La profezia dell’armadillo di Zerocalcare. Nel 2019 in Bentornato Presidente! con Claudio Bisio.

Guglielmo Poggi è anche musicista e con L’Orchestraccia, ha partecipato al Concerto del Primo Maggio a Roma. Per quanto riguarda le serie tv, nel 2021 ha fatto Luna Park su Netflix, e dopo il film (Im)perfetti criminali di Alessio Maria Federici del 2022, è uno dei protagonisti di Circeo (Rai1).

Guglielmo Poggi: altezza, peso, fidanzata

Guglielmo Poggi è figlio degli attori Paola Rinaldi e Pierfrancesco Poggi. Molto geloso della sua vita privata, in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato che la sua ex fidanzata Ludovica Bargellini è morta l’anno scorso in un incidente stradale. Attualmente dovrebbe essere single. Altezza 1,73. Peso 63 kg.