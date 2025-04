Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Whitney Houston – Una voce diventata leggenda. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda – Trama

Whitney – Una voce diventata leggenda è un film biografico del 2022 che racconta la vita e la carriera di Whitney Houston, icona pop e R&B. La storia segue il suo percorso da giovane corista nel New Jersey nel 1983 alla consacrazione come superstar mondiale, soprannominata “The Voice”.

Il film narra gli esordi, il successo con hit come How Will I Know e I Wanna Dance with Somebody, l’incursione nel cinema con Guardia del corpo e momenti iconici come l’esibizione dell’inno nazionale al Super Bowl del 1991. Non tralascia le ombre: la relazione con Robyn Crawford, il matrimonio turbolento con Bobby Brown, la dipendenza da droga e alcol e le difficoltà familiari, fino alla tragica morte nel 2012.

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda – Cast

Naomi Ackie: Whitney Houston

Stanley Tucci: Clive Davis

Ashton Sanders: Bobby Brown

Nafessa Williams: Robyn Crawford

Tamara Tunie: Cissy Houston

Clarke Peters: John Houston

Bria Danielle Singleton: Bobbi Kristina

