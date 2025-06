Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film White Elephant Codice criminale. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

White Elephant Codice criminale – Trama

White Elephant – Codice Criminale è un film d’azione e thriller del 2022, diretto da Jesse V. Johnson.

Gabriel Tancredi (Michael Rooker), ex marine diventato sicario per la criminalità organizzata, lavora per il potente boss Arnold Solomon (Bruce Willis). Quando Solomon ordina l’eliminazione del rivale Luis Velasquez, capo di un cartello messicano, il compito viene affidato a Gabriel e al suo giovane partner Carlos Garcia (Vadhir Derbez). L’omicidio di Velasquez, però, è testimoniato da due agenti di polizia, Vanessa Flynn (Olga Kurylenko) e Walter Koschek (Michael Rose).

Solomon ordina a Gabriel di eliminare i testimoni per evitare problemi. Koschek viene ucciso, ma Vanessa, ex marine, riesce a sfuggire all’agguato, riconoscendo un volto familiare tra i suoi assalitori. Gabriel, tormentato dal senso di colpa e dal suo codice d’onore, decide di infrangere le regole della mafia e proteggere Vanessa, mettendo a rischio la propria vita. I due si rifugiano in una villa di campagna, affrontando un ultimo assalto tra sparatorie e tradimenti, in un intreccio di rivalità criminali e dilemmi morali.

White Elephant Codice criminale – Cast

Michael Rooker nel ruolo di Gabriel “Gabe” Tancredi: Ex marine e sicario, protagonista che si ribella al suo capo per seguire la propria coscienza.

Bruce Willis nel ruolo di Arnold Solomon: Spietato boss mafioso, uno degli ultimi ruoli di Willis prima del ritiro per problemi di salute (afasia e demenza frontotemporale). La sua performance è limitata a poche scene, girate rapidamente a causa delle sue condizioni.

Olga Kurylenko nel ruolo di Vanessa Flynn: Poliziotta ed ex marine, testimone dell’omicidio di Velasquez, che lotta per sopravvivere.

John Malkovich nel ruolo di Glen Follett: Personaggio secondario, ma di peso nel cast, con un ruolo marginale.

Vadhir Derbez nel ruolo di Carlos Garcia: Giovane e ambizioso partner di Gabriel, coinvolto nell’omicidio di Velasquez.

Michael Rose nel ruolo di Walter Koschek: Collega di Vanessa, vittima dell’agguato.

Louie Ski Carr nel ruolo di Luis Velasquez: Capo del cartello messicano, obiettivo iniziale dell’omicidio.

Altri attori: Josef Cannon (Jim), Lauren Buglioli (Tomi Solomon), Lorenzo Antonucci (K.I.M.), Chris Cleveland (Daley).

