Questa sera, mercoledì 12 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film What’s Love?. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

What’s Love? – Trama

What’s Love? è una commedia romantica britannica del 2022 che esplora il tema dell’amore attraverso il confronto tra culture diverse. La storia segue Zoe (Lily James), una documentarista inglese indipendente e sfortunata in amore, che utilizza app di incontri senza successo. Zoe è cresciuta accanto al suo amico d’infanzia Kazim (Shazad Latif), un medico di origine pakistana. Quando Kazim decide di seguire la tradizione familiare accettando un matrimonio combinato (o “assistito”, come viene modernamente definito), Zoe vede in questa scelta l’opportunità per un nuovo progetto: un documentario sul suo percorso verso le nozze.

Zoe accompagna Kazim da Londra a Lahore, in Pakistan, per filmare il matrimonio con una donna che lui non conosce. Durante il viaggio, emergono riflessioni sull’amore: Zoe si interroga se il modello occidentale di ricerca della passione sia davvero superiore a quello delle unioni organizzate. Nel frattempo, la madre eccentrica di Zoe, Cath (Emma Thompson), aggiunge un tocco di umorismo con le sue incursioni nella vita sentimentale della figlia.

What’s Love? – Cast

Lily James interpreta Zoe, la protagonista, una documentarista curiosa e moderna, nota per ruoli in Cenerentola e Downton Abbey.

Shazad Latif è Kazim, l’amico d’infanzia di Zoe, un medico rispettoso delle tradizioni familiari, visto in Star Trek: Discovery.

Emma Thompson dà vita a Cath, la madre vivace e invadente di Zoe, un’attrice pluripremiata (Ragione e sentimento, Love Actually).

Shabana Azmi interpreta Aisha Khan, la madre di Kazim, figura centrale nella famiglia pakistana, icona del cinema indiano.

Sajal Ali è Maymouna, la sposa di Kazim, una giovane pakistana che porta una prospettiva fresca alla storia.

Oliver Chris è James, un interesse amoroso di Zoe, che aggiunge un elemento di contrasto alla trama.

Asim Chaudhry, Taj Atwal, Nosheen Phoenix e altri completano il cast con ruoli secondari che arricchiscono il contesto multietnico.

